Trump ging dit jaar 67 keer golfen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dit jaar 67 keer een bezoek gebracht aan een golfbaan die zijn naam draagt of waarvan hij ook daadwerkelijk eigenaar is. Dat schrijft de Amerikaanse website Politico die het jaar van Trump in cijfers samenvatte.

Politico rekende verder uit dat de president dit jaar 44 keer op een campagnebijeenkomst tot zijn aanhangers sprak. Soms waren dat bijeenkomsten voor bevriende politici in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van afgelopen november, maar de meeste vormden onderdeel van Trump’s campagne voor herverkiezing in 2020. In totaal sprak hij voor 90 politici zijn steun uit. Van hen wonnen er 55 ook daadwerkelijk een zetel.

Trump stuurde dit jaar tot nu toe bijna 3500 tweets de wereld in. Dat is een stijging van 32 procent ten opzichte van vorig jaar. Meest aangehaalde onderwerp in de Twitterfeed van Trump is Fake News. 353 tweets gingen hierover. Ook over Fox News (311) en Rusland (300) stuurde Trump veel berichten uit.

De website Trump Golf Count rekende uit dat de golfuitjes van de president de Amerikaanse belastingbetaler tot nu toe 84 miljoen dollar (73 miljoen euro) hebben gekost. In 2017 ging Trump nog vaker golfen, 87 keer.