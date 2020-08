Trump-getrouwe delft onderspit bij voorverkiezing Kansas

De omstreden Republikeinse politicus Kris Kobach, een uitgesproken bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft de Republikeinse voorverkiezing in de staat Kansas verloren. Lid van het Huis van Afgevaardigden Roger Marshall won de verkiezing en wordt de Republikeinse kandidaat voor een Senaatszetel namens de staat.

Het verlies van Kobach, die om zijn anti-immigrantenretoriek bekend staat, wijst erop dat de Republikeinen in Kansas moeite hebben met de polariserende aard van Kobach en president Trump, die in november herkozen wil worden. Zij zijn bang dat de senaatszetel van Kansas naar de Democraten zou gaan met de conservatieve Kobach als kandidaat. Kobach heeft zelf beweerd dat zijn kandidatuur de steun van de president had.