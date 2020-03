Trump getest op coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vrijdag laten testen op het coronavirus. Dat zei hij zaterdag op een persconferentie in het Witte Huis. Behalve een test, liet Trump ook zijn temperatuur opnemen. „Die was compleet normaal”, liet hij weten. De president zei dat hij binnen een à twee dagen de testresultaten verwacht.

Volgens de arts van het Witte Huis is Trump met zeker twee mensen in contact geweest die besmet zijn met het virus. Een daarvan was een communicatiemedewerker van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.