Trump: geen plaats voor haat in ons land

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd dat er „geen plaats is voor haat in ons land”, in een reactie op de schietpartijen in Texas en Ohio waardoor 29 mensen werden gedood.

Trump die sprak met verslaggevers in Morristown in New Jersey, zei dat hij maandag met een verklaring komt over de schietpartijen. De president heeft overleg gehad met de FBI, minister van Justitie William Barr en Congresleden over wat er mogelijk is om dit soort geweld te voorkomen.

„We moeten het stoppen. Dit is al jaren en jaren aan de gang in ons land,”, zei Trump.