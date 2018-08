Trump: geen misdaad, geld kwam van mij

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat zijn ex-advocaat Michael Cohen geen misdaad heeft begaan door zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels te betalen. „Dat geld kwam niet uit de campagnekas, maar van mij”, zei hij tegen Fox News.

Trump zegt verder in het interview dat hij pas achteraf op de hoogte is gesteld door Cohen over de betalingen. „De eerste vraag die toen heb gesteld was of het met campagnegelden was betaald, dat bleek niet het geval.”

Cohen heeft tegenover een federale rechter bekend dat hij de campagneregels heeft overtreden in opdracht van Trump. De betalingen waren volgens Cohen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden.

Cohen was jarenlang de persoonlijk advocaat en adviseur van Trump. Hij stond bovendien te boek als diens loyale ‘regelaar’.