Trump: geen excuses voor haatdragende daad

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gereageerd op de schietpartij in een filiaal van winkelketen Walmart in de stad El Paso in Texas, waardoor zeker 20 doden en 26 gewonden vielen.

„De schietpartij van vandaag in El Paso, Texas, was niet alleen tragisch, maar ook een lafhartige daad. Ik sta achter iedereen in dit land die de haatdragende daad van vandaag veroordeelt. Er zijn geen redenen of excuses die het doden van onschuldige mensen ooit zullen rechtvaardigen. Melania en ik sturen onze gedachten en gebeden naar de geweldige mensen in Texas”, aldus Trump via Twitter.