Trump: Geen druk uitgeoefend op Zelenski

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na de vrijgave van zijn telefoongesprek met Volodimir Zelenski opnieuw ontkend dat hij zijn Oekraïense ambtgenoot onder druk heeft gezet. "Er was geen druk", aldus de president tegenover journalisten in New York waar hij woensdag was voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens Trump is er sprake van de "grootste heksenjacht in de Amerikaanse geschiedenis".

Het telefoongesprek dat Trump met Zelenski voerde op 25 juli werd woensdag vrijgegeven. Daaruit blijkt dat Trump de Oekraïense president weliswaar vroeg om zijn politieke rivaal Joe Biden te onderzoeken, maar niet dat hij gedreigd heeft hulpgeld aan Oekraïne in te houden als Zelenski daar niet aan zou meewerken. Trump verweet de media dat ze een onschuldig gesprek hebben opgewaardeerd tot een een "telefoontje van hel".