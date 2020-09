Trump: geen Cubaanse rum, sigaren en hotels meer voor Amerikanen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn burgers woensdag verboden om nog langer Cubaanse rum of sigaren te importeren of om in Cubaanse hotels die in staatshanden zijn te verblijven. Met de nieuwe maatregelen tegen Cuba hoopt Trump de fel anticommunistische Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in Florida, een cruciale staat bij de komende verkiezingen, voor zich te winnen. Sinds Trump aan de macht is, is er een ommekeer gekomen in de toenadering die de Verenigde Staten onder president Barack Obama zochten met voormalige koudeoorlogsvijand Cuba.

Trumps medewerkers denken dat de harde stellingname tegen het communistische regime op het Caraïbische eiland het goed doet bij de Cubaans-Amerikaanse gemeenschap in Zuid-Florida. In die staat gaat het momenteel gelijk op tussen Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden.

„Vandaag, als onderdeel van onze voortdurende strijd tegen communistische onderdrukking, kondig ik aan dat het ministerie van Financiën Amerikaanse reizigers zal verbieden om te verblijven in eigendommen van de Cubaanse overheid”, zei Trump op een bijeenkomst in het Witte huis. „We leggen ook de import van alcohol en Cubaanse tabak verder aan banden”, zei Trump in een ceremonie ter ere van veteranen die meededen aan de mislukte invasie van Cuba in de Varkensbaai in 1961, die door de VS werd gesteund.

Trumps maakt daarmee beleid van zijn voorganger Obama ongedaan. Die stond Amerikanen toe om, voor eigen gebruik, weer zoveel Cubaanse rum en sigaren mee terug te nemen als ze in hun persoonlijke bagage kunnen meenemen. In de nieuwe situatie mogen Amerikanen de gerenommeerde Cubaanse genotsmiddelen nog wel kopen, maar niet meer mee naar huis nemen.

De Cubaanse ambassade in Washington keurt het besluit af en wijst erop dat de sancties die eerder zestig jaar lang golden nooit hun doel bereikten. De maatregelen zullen geen directe gevolgen hebben voor de Cubaanse economie omdat buitenlanders vanwege de coronapandemie niet naar het eiland mogen afreizen.