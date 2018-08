Trump: Geen concessies over vrijlating Brunson

De Amerikaanse president Donald Trump komt niet met „concessies” over de brug om de vrijlating van predikant Andrew Brunson te bewerkstelligen. Trump zei tegen persbureau Reuters dat hij eerder al meende een deal met Turkije te hebben, maar die zou niet zijn nagekomen.

Trump erkende dat hij Israël had gevraagd een Turkse burger vrij te laten. Hij meende dat de Turkse president Erdogan vervolgens Brunson zou laten gaan, maar dat gebeurde niet. „Ik regelde voor hem dat die persoon is vrijgelaten”, klaagde Trump. Ankara heeft ontkend dat destijds een afspraak was gemaakt over de vrijlating van Brunson.

De Amerikaanse president maakte duidelijk dat de maat nu vol is. „Ik vind het erg treurig wat Turkije doet. Ik denk dat ze een grote fout maken. Er komen geen concessies”, zei hij. Trump zei dat hij verwacht dat Erdogan „deze erg onschuldige en prachtige man en geweldige vader en christen laat vertrekken uit Turkije”.

Het lot van Brunson is de inzet van een hoogopgelopen diplomatieke ruzie tussen de NAVO-bondgenoten. Turkije zegt de predikant te verdenken van terroristische activiteiten, maar volgens de VS is daar geen bewijs voor.