„Trump geeft opdracht voor militaire parade”

De Amerikaanse president Donald Trump wil in de hoofdstad Washington een militaire parade houden. Hij heeft onder meer het ministerie van Defensie opdracht gegeven te kijken naar de mogelijkheden. Volgens de Washington Post is hij op het idee gekomen, na het zien van de militaire parade op 14 juli in Parijs.

De Post baseert zich op een anonieme defensiemedewerker, die op de hoogte was van een ontmoeting in januari in het Pentagon. Daar sprak Trump onder anderen met minister van Defensie Jim Mattis. „Ik wil een parade zoals die in Frankrijk”, zou Trump hebben gezegd.

Volgens een bron binnen het Witte Huis staat nog niets vast en wordt over een parade gebrainstormd. Het Witte Huis stelt zelf in een verklaring dat de president een viering wil die alle Amerikanen kunnen waarderen.

Trump volgde afgelopen jaar aan de zijde van het Franse staatshoofd Emmanuel Macron de traditionele militaire parade op de Champs-Élysées. Hij woonde die bij vanwege de herdenking van de Amerikaanse inzet in de Eerste Wereldoorlog precies 100 jaar geleden.