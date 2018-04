Trump geeft opdracht tot aanval op Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opdracht gegeven tot precisieaanvallen op doelen in Syrië. De aanvallen zullen onder meer gericht zijn tegen faciliteiten waar chemische wapens worden bewaard. Ook Frankrijk en Engeland nemen deel aan de militaire campagne.

In een toespraak op de Amerikaanse televisie zei Trump dat het doel van de aanvallen is om „een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens.”

De eerste aanvallen worden uitgevoerd met kruisraketten. In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus worden explosies gehoord. Of deze met de Amerikaanse aanval te maken hebben is niet bekend.

Trump besloot tot de aanval naar aanleiding van de vermeende gifgasaanval op de Syrische stad Douma afgelopen weekeinde waardoor tientallen mensen de dood zouden hebben gevonden.