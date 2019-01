Trump geeft Mattis trap na

President Donald Trump heeft tijdens het eerste kabinetsberaad van het nieuwe jaar de net vertrokken minister van Defensie Jim Mattis een harde trap na gegeven. Hij hekelde diens beleid in de oorlog in Afghanistan en claimde dat „in wezen” hij zelf de gepensioneerde viersterrengeneraal de laan uit heeft gestuurd. Mattis diende vorige maand onverwacht zijn ontslag in.

„Wat heeft hij gedaan voor me?”, vroeg Trump. „Wat heeft hij gepresteerd in Afghanistan? Niet al te veel.” In Afghanistan hebben volgens hem trouwens alle Amerikaanse generaals gedurende bijna twintig jaar slecht werk geleverd. „Ik denk dat ik wél een goede zou zijn geweest. Wie weet”. Trump werd ten tijde van de oorlog in Vietnam afgekeurd voor militaire dienst nadat een arts bij hem in beide voeten hielspoor, botuitsteeksels (osteofyten) had ontdekt.

De geringschattende opmerkingen over Mattis staan haaks op de lof die hij ”Mad Dog”, diens bijnaam bij het korps mariniers, eerder toezwaaide. In december 2017 noemde Trump hem „ons grote militaire genie” en prees hij hem als de man die de terroristen van IS had verslagen.