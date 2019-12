Trump geeft groen licht voor Space Force

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het startsein gegeven voor de oprichting van een Space Force, een ‘buitenaards’ legeronderdeel dat zich bezig gaat houden met oorlogsvoering in de ruimte. Op een legerbasis in de buurt van Washington heeft hij zijn handtekening gezet onder de bekostiging van de ruimtetroepen. In het eerste jaar gaat het om een bedrag van 40 miljoen dollar, op een totale krijgsmachtbegroting van 738 miljard dollar.

„Onze nationale veiligheid wordt ernstig bedreigd. Daarom is Amerikaanse dominantie in de ruimte absoluut essentieel”, aldus Trump.

De Space Force is het eerste nieuwe legeronderdeel in ruim 70 jaar en gaat vallen onder de Amerikaanse luchtmacht. Er komen 16.000 mensen te werken. Het is niet de bedoeling dat er daadwerkelijk militairen in de ruimte gaan opereren. De Space Force gaat onder meer de honderden Amerikaanse communicatie- en bewakingssatellieten beschermen.