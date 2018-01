Trump geeft Democraten de schuld van shutdown

Meteen na het dichtdraaien van de federale geldkraan heeft de Amerikaanse president Donald Trump keihard uitgehaald naar de Democratische leden in de Senaat die een tegenprestatie eisten om deze ‘shutdown’ te voorkomen.

„De roekeloze eisen van de Democraten hebben er nu voor gezorgd dat ons lang gegijzeld is en militairen en hulpverleners niet kunnen worden ingezet”, schreef Trump op Twitter.

Vrijdagavond laat (lokale tijd) bleek dat er in de Senaat onvoldoende steun was om de overheidsuitgaven de komende maand te handhaven. Democraten eisten steun voor de ‘dreamers’, dat zijn immigranten die als kind naar de VS kwamen en die Trump overweegt uit het land te zetten. Die toezegging kregen ze niet.

Een groep conservatieve Republikeinen in het congres (de zogenoemde Freedom Caucus) is ook tegen het openhouden van de geldkraan. Zij doen dat omdat ze uit principe voor het verkleinen van overheidsuitgaven zijn. Vooral op het gebied van sociale zaken en gezondheidszorg vinden zij dat de overheid minder moet uitgeven. Zij kregen geen kritiek van Trump.