Trump geeft alsnog noodhulp aan Californië na bosbranden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft alsnog een verzoek van Californië om aanvullende noodhulp, vanwege bosbranden die de staat in september teisterden, goedgekeurd. Daarmee draaide hij een eerdere afwijzing van zijn regering terug. De toewijzing komt na ingrijpen van de gouverneur van de staat en de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden.

In een mail zegt een woordvoerder van het Witte Huis dat de Californische gouverneur Gavin Newsom en Kevin McCarthy, een Californische Republikein in het Huis van Afgevaardigden, „een overtuigende zaak hadden gepresenteerd” om goedkeuring van de hulp te verkrijgen.

Newsom zei in een persbericht dat hij „dankbaar was voor (Trump’s) snelle reactie”. Hij had de president in september gevraagd om een grote ramp te verklaren in zeven counties die waren getroffen door branden die eerder die maand waren begonnen.

Trump had in augustus een belangrijke rampverklaring afgegeven voor sommige delen van de staat, zodat er federale hulp mogelijk is voor mensen en overheden die getroffen zijn door de branden. Maar de volgende maand deden zich nog een aantal grote branden in Californië voor, die aanleiding gaven tot een nieuw hulpverzoek van de staat. In Californië is dit jaar zo’n 1,6 miljoen hectare grond verbrand, waardoor een eerder record werd verbroken en voor 229 miljoen dollar (195 miljoen euro) aan schade werd aangericht.

Eerder op vrijdag zei het Amerikaanse federale bureau voor rampenbestrijding dat de branden die in september ontstonden niet ernstig genoeg waren om tot „grote ramp” te worden verklaard.