Trump gearriveerd in België

Donald Trump en zijn entourage zijn woensdagmiddag aangekomen in Brussel. De Air Force One landde rond 16.00 uur op de nationale luchthaven bij Brussel. Voor zijn tocht naar de stad met het gepantserde voertuig ‘The Beast’ zijn belangrijke verkeersaders afgesloten. De politie is alom aanwezig.

Trump wordt in audiëntie ontvangen door koning Filip in het koninklijk paleis in het centrum. Vervolgens heeft hij een werkoverleg met de Belgische premier Charles Michel. Naar verluidt brengt de president de nacht door op de extra beveiligde Amerikaanse ambassade in de stad die hij eerder als een ‘hellegat’ omschreef. Zijn vrouw Melania logeert in het nabijgelegen ‘The Hotel’.

Donderdagavond, na ontmoetingen met leiders van de Europese instellingen en de NAVO-top van regeringsleiders en staatshoofden, vliegt Trump naar Sicilië voor een G7-bijeenkomst.