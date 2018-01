Trump gaat weer los op Iran via Twitter

De Amerikaanse president Donald Trump heeft via Twitter weer kritiek geuit op de Iraanse regering. „Het volk van Iran roert zich eindelijk tegen een bruut en corrupt regime. Al het geld dat president Obama dom genoeg aan hen heeft gegeven is naar terrorisme en in hun zakken gevloeid.”

„De mensen hebben weinig voedsel, veel inflatie en geen mensenrechten”, twitterde Trump. Maandag riep hij al via Twitter op tot een verandering van het regime dat volgens hem op alle fronten faalt en de bevolking onderdrukt.

Sinds donderdag zijn er in talrijke Iraanse plaatsen betogingen. Ze hadden eerst vooral prijsverhogingen als thema, maar ontwikkelen zich tot een massaal protest tegen de conservatieve sjiitische geestelijkheid die het land sinds 1979 regeert.