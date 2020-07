Trump gaat meer federale agenten inzetten in steden VS

De Amerikaanse president Donald Trump gaat op meer plekken federale agenten inzetten om geweld bij demonstraties op straat in te dammen. Een regeringsfunctionaris heeft gezegd dat Trump de stap later woensdag zal aankondigen.

Trump gaat de zogenoemde Operation Legend in elk geval uitbreiden naar de stad Albuquerque in de staat New Mexico. De federale agenten moeten de lokale politie steunen in de strijd tegen geweld.

De inzet van de federale troepen is bepaald niet overal welkom. Zo riep de burgemeester van Portland afgelopen weekeinde Trump op om zijn agenten terug te halen naar hun gebouwen die ze horen te beschermen of helemaal weg te halen uit de stad. Aanleiding was een serie arrestaties door de agenten tijdens demonstraties tegen racisme en politiegeweld.

De agenten droegen militaire kledij en het was voor het publiek niet duidelijk van welk onderdeel ze waren. Volgens getuigen gingen zij daarbij nogal hardhandig te keer.