Trump fulmineert tegen „fake nieuws”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag weer eens ouderwets uitgehaald naar al het „verzonnen nieuws” dat de ronde doet in Washington. Hij fulmineerde onder meer tegen de berichten over zijn schoonzoon Jared Kushner, die voordat Trump zijn intrek nam in het Witte huis zou hebben geprobeerd een geheime communicatielijn te leggen met het Kremlin.

„Naar mijn mening zijn veel van de lekken uit het Witte Huis uit de duim gezogen leugens door de ‘Fake News’ media”, liet Trump via zijn gebruikelijke communicatiekanaal Twitter weten. „Wanneer je de woorden ‘bronnen zeggen’ ziet staan zonder dat namen worden genoemd, dan is het heel wel mogelijk dat die bronnen niet bestaan maar zijn bedacht door schrijvers van fopnieuws.”

De Amerikaanse media hadden het de voorbije dagen niet alleen over Kushner, maar ook over het plan van het Witte Huis een commandocentrum (‘war room’) op te richten voor de strijd tegen de almaar toenemende vragen over de banden tussen de Russen en Trumps presidentiële campagne.