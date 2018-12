Trump: Franse aanslag temeer reden voor muur

De Amerikaanse president Donald Trump haalde woensdag de aanslag in Frankrijk aan om Democratische leiders in het Congres op te roepen de financiering van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico te ondersteunen.

Trump tweette: „Nog een hele erge terreuraanslag in Frankrijk, we gaan onze grenzen nog verder versterken. Chuck en Nancy moeten ons de stemmen geven om extra grensbeveiliging te krijgen!” Dat is een verwijzing naar de Democratische leider van de Senaat Chuck Schumer en de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, die dinsdag nog een ontmoeting hadden met Trump.

Een extremist schoot bij een kerstmarkt in de stad Straatsburg dinsdag drie mensen dood en verwondde er zeker dertien.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vertelde woensdag bij het programma ‘Fox & Friends’ dat er geen Amerikanen zijn gedood of gewond geraakt bij de aanslag. Hij benadrukte ook de noodzaak van grensbeveiliging.