Trump feliciteert Xi met levenslange baan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping geprezen voor zijn mogelijk langdurige aanblijven als Chinees staatshoofd. De Chinese Communistische Partij schrapt komende week de bepaling dat een president maximaal twee termijnen mag aanblijven.

Die maatregel plaveit de weg voor Xi om onbeperkt aan de macht te blijven, meldt CNN op basis van geluidsopnames die het station uitzond.

„Kijk, hij was in staat om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het geweldig is. Misschien moeten we dat hier ooit ook eens proberen”, zei Trump tegen aanhangers die luid applaudisseerden.

In de Verenigde Staten mag een president maximaal twee termijnen van vier jaar regeren.

Het is niet de eerste keer dat Trump Xi prijst. Hij wisselt die lof af met kritiek op China op het gebied van handel en de beschuldiging dat het land Amerikaans intellectueel eigendom probeert te stelen.