Trump feliciteert Johnson: hij is ‘geweldig’

De Amerikaanse president Donald Trump feliciteerde Boris Johnson dinsdag met zijn overwinning in de race om de nieuwe Britse premier te worden. „Felicitaties aan Boris Johnson als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij zal geweldig zijn!”, tweette Trump, die zichzelf heeft uitgeroepen tot een grote fan van Johnson.

Vorige week voorspelde hij dat Johnson zou repareren wat Trump de „ramp” noemde, die de uitgaande Britse premier Theresa May had veroorzaakt in een poging het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te leiden. „Hij is een ander soort man, maar ze zeggen dat ik ook een ander soort man ben. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik denk dat we een heel goede relatie zullen hebben,” zei Trump tegen verslaggevers.