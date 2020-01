Trump feliciteert jarige leider Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un gefeliciteerd met zijn verjaardag. De Zuid-Koreaanse nationale veiligheidsadviseur zegt na een bezoek aan de VS dat Trump zich herinnerde dat Kim jarig was en hem vroeg een boodschap door te geven.

Kim uitte rond de jaarwisseling nog dreigende woorden. Zijn land heeft al geruime tijd geen kernproeven meer uitgevoerd of intercontinentale raketten getest, maar hij zag geen reden meer om eenzijdig te blijven afzien van dergelijke testen. Ook kondigde de dictator aan dat een „nieuw strategisch wapen” wordt onthuld in de nabije toekomst.

Het regime van Kim is gefrustreerd dat de onderhandelingen met de VS moeizaam verlopen. Trump had in 2018 als eerste zittende Amerikaanse president een ontmoeting met een leider van Noord-Korea. De VS willen dat die geïsoleerde dictatuur haar nucleaire programma ontmantelt. De Noord-Koreanen eisen verlichting van de internationale sancties waar ze onder gebukt gaan.