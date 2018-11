„Trump feliciteert Democraten met overwinning”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, gebeld om haar te feliciteren. Dat meldt een naaste medewerker van Pelosi volgens CNN.

De Democraten krijgen volgens Amerikaanse media het Huis van Afgevaardigden in handen. Pelosi heeft goede kaarten om dan weer de voorzitter van het Huis te worden. Volgens CNN scandeerden aanhangers „voorzitter, voorzitter” toen ze een overwinningspeech hield. Zij reageerde daar niet op.

Pelosi zei in haar toespraak dat „ morgen een nieuwe dag is” voor Amerika. „Vergeet dit gevoel niet. Ken de macht om te winnen.” Het Witte Huis had eerder nog aangegeven dat Trump geen reden had om Pelosi te bellen bij een Democratische overwinning, omdat nog lang niet zeker zou zijn dat zij weer de voorzitter zal worden.

Trump volgde de uitslagen vanuit het Witte Huis, waar hij tientallen vrienden over de vloer had. Zij deden zich tegoed aan pizza, mini-hotdogs, hamburgers en friet, zeggen drie ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Naast prominente zakenlieden waren ook vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote aanwezig.

Er klonk onder meer gejuich toen de Texaanse senator Ted Cruz in zijn staat als winnaar uit de bus kwam. De stemming in het Witte Huis was een stuk somberder toen de partij van Trump zetels in het Huis verloor.

Sommige anonieme functionarissen haalden volgens Bloomberg uit naar Fox News, dat als eerste grote zender voorspelde dat de Democraten het Huis in handen zouden krijgen. Binnen het Witte klonk gemor dat de zender dat eigenlijk te vroeg deed. Daardoor zouden mogelijk Republikeinse kiezers thuis zijn gebleven in het westen, waar de stembureaus nog open waren.