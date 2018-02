Trump: FBI te druk met Rusland-onderzoek

President Donald Trump heeft uitgehaald naar de FBI en parlementariërs die zich erg druk maken om te bewijzen dat de Russen zich bemoeid hebben met de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Door zich zo te concentreren op dat onderwerp heeft de federale recherche signalen gemist die de dodelijke schietpartij op een school in Florida hadden kunnen voorkomen.

In een serie tweets vanuit zijn verblijf in Mar-a-Lago stelt Trump dat de Congresonderzoeken en de politieke vijandschap laten zien dat Rusland erin is geslaagd „ruzie, verdeeldheid en chaos” te zaaien in de VS. Hij beschuldigde zijn voorganger Barack Obama door te zeggen dat deze te weinig heeft gedaan om een eind te maken aan de Russische inmenging. „Ze lachen zich te pletter in Moskou”, aldus Trump zondag.

Daarvoor richtte hij zijn pijlen op de FBI voor het negeren van de waarschuwingssignalen die de 19-jarige Nikolas Cruz, die zeventien mensen doodschoot op een school in Parkland, had afgegeven. „Heel triest dat ze die allemaal hebben gemist. Dat is niet acceptabel. Ze besteden te veel tijd aan het zoeken naar bewijs voor een Russisch complot met de Trump-campagne. Dat is er niet.”