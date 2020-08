Trump: explosie Beiroet lijkt ‘vreselijke aanval’

Hoewel nog weinig bekend is over de toedracht van de verwoestende explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet, denkt de Amerikaanse president Donald Trump dat het om een aanval gaat. Bij de explosie zijn tientallen doden en duizenden gewonden gevallen.

„De Verenigde Staten staan klaar om Libanon te helpen”, zei Trump. „Het ziet er uit als een vreselijke aanval.” Volgens Trump zouden Amerikaanse militaire experts denken dat het gaat om „een soort bom”.

De Libanese president Michel Aoun heeft bevestigd dat ongeveer 2700 ton ammoniumnitraat de zware explosie zou hebben veroorzaakt. Het spul zou jaren geleden in beslag zijn genomen en in de haven zijn opgeslagen.