Trump erkent Russische inmenging vóór 2016

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag erkend dat Rusland een „anti-VS-campagne” heeft gelanceerd voorafgaand aan de verkiezingen van 2016. Maar zijn verkiezingscampagne is nergens de fout in gegaan, zegt Trump in een bericht op Twitter, nadat speciaal aanklager Robert Mueller dertien Russen had aangeklaagd voor inmenging in de verkiezingen.

„Rusland begon zijn anti-Amerikaanse campagne in 2014, lang voordat ik aankondigde in de race te zijn voor de presidentsverkiezing. De resultaten van de verkiezing werden niet beïnvloed. De Trump-campagne deed niets verkeerd - geen heimelijke afspraken !” zei Trump in een tweet.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!