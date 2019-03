Trump erkent Golanhoogten als deel van Israël

President Donald Trump heeft samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een verklaring ondertekend waarin de Verenigde Staten erkennen dat de Golanhoogten tot Israël behoren.

De Golanhoogten zijn in de oorlog van juni 1967 op Syrië veroverd. Naar schatting 100.000 Syriërs zijn op de vlucht gedreven en mogen niet terugkeren. Het gebied is sindsdien bezet door Israël dat het heeft gekoloniseerd en in 1981 tot Israëlisch grondgebied heeft verklaard. De annexatie wordt internationaal niet erkend.

Eerder zei Trump al dat het tijd wordt om de hoogten van Golan te erkennen als deel van Israël. Dat leidde tot woedende reacties vanuit Syrië en Turkije.