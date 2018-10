„Trump en Xi in gesprek bij G20”

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping hebben ingestemd met een ontmoeting tijdens de G20 in Buenos Aires. Dat zegt een ingewijde tegen de krant South China Morning Post.

Het is de bedoeling dat de leiders op 29 november met elkaar in gesprek gaan, zegt de anonieme bron. De relatie tussen de twee grootmachten is bekoeld door de aanhoudende handelsoorlog. Als de leiders met elkaar om de tafel gaan, kan dat een stap zijn richting de-escalatie.

De VS en China hebben officieel nog niet bevestigd dat de leiders inderdaad zullen overleggen in Argentinië.