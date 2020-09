Trump en uitdager Biden in debat over coronacrisis en geweld

Het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Trump en zijn uitdager Joe Biden gaat onder meer over de aanpak van de coronacrisis en het geweld in Amerikaanse steden. De Republikein Trump en de Democratische rivaal Biden kruisen ook de degens over de gang van zaken rond het stemmen in de Verenigde Staten en over de spraakmakende benoeming van opperrechters bij de belangrijkste rechtbank van het land.

Dat maakte de organisatie van het debat bekend. De confrontatie in Cleveland is over een week, op 29 september, ruim een maand voor de verkiezingen van 3 november. In 90 minuten worden de vier thema’s elk 15 minuten besproken, Daarnaast is er een kwartier uitgetrokken voor de economie en een voor de staat van dienst van beide toppolitici. De onderwerpen werden geselecteerd door de leider van het debat, Chris Wallace van nieuwszender Fox News. Belangrijke nieuwsontwikkelingen kunnen nog tot wijzigingen leiden.

Het debat is bedoeld „om een diepgaande discussie aan te moedigen over de belangrijkste kwesties” waarmee de VS worden geconfronteerd, aldus de organisatoren. Trump en Biden gaan op 15 en 22 oktober opnieuw in discussie.