Trump en Pompeo halen fel uit naar Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw in harde bewoordingen uitgehaald naar Iran. In een Twitterbericht schreef hij in hoofdletters: „Bedreig nooit of te nimmer de Verenigde Staten, anders zult u lijden onder de gevolgen, zoals maar weinigen in de geschiedenis hebben geleden. Wij zijn niet langer een land dat uw krankzinnige woorden van geweld en dood zal dulden. Pas op!”

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo haalde zondag in weinig diplomatieke taal uit naar Iran. De Iraanse leiders hebben volgens hem meer weg van „de maffia dan een regering”. Zijn Iraanse collega Mohammed Zarif en president Hassan Rouhani noemde hij stromannen voor „de ayatollahs internationale oplichterskunsten”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!