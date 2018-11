„Trump en Poetin spreken elkaar rond G20”

Het lijkt er op dat de presidenten van de VS en Rusland zaterdag een ontmoeting zullen hebben rond de top van de G20 in Argentinië. Diverse media meldden een document van het Kremlin te hebben ingezien over die ontmoeting.

Daarin staat dat het Amerikaanse staatshoofd Donald Trump en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin elkaar aan het eind van de ochtend (Argentijnse tijd) in Buenos Aires zullen treffen. De presidenten hebben er volgens het document twee uur voor uitgetrokken.

Het Witte Huis heeft de ontmoeting nog niet bevestigd. Trump liet de afgelopen dagen wel doorschemeren te twijfelen aan de ontmoeting gezien de spanningen tussen Rusland en Oekraïne.