Trump en Poetin bellen en willen top

President Trump heeft naar eigen zeggen zijn Russische ambtgenoot Poetin gefeliciteerd met diens herverkiezing. De twee leiders willen over niet al te lange tijd topoverleg. Poetin werd zondag met een grote meerderheid herkozen als president van Rusland.

Trump en Poetin hebben telefonisch gesproken over de mogelijkheid de problemen tussen Rusland en de VS uit de weg te ruimen en economische samenwerking „op te starten”. Ze zijn het eens dat ze samen moeten werken voor stabiliteit in de wereld en om terrorisme te bestrijden. De twee willen het ook hebben over beperking van de wapenwedloop en de kwesties Oekraïne en Syrië.

Aanvankelijk werd gemeld dat Trump Poetin niet wilde feliciteren, maar dat bleek een misvatting. Veel buitenlandse leiders hebben Poetin al gefeliciteerd of gaan dat doen, zoals premier Rutte. „Zoals diplomatiek gebruikelijk”, aldus een woordvoerder.