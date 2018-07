Trump en Poetin beëindigen bijeenkomst

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin hebben hun persoonlijke ontmoeting in Finland beëindigd. Ze hebben zo’n twee uur met elkaar gesproken achter gesloten deuren.

Tijdens die bijeenkomst waren verder alleen tolken aanwezig. Trump noemde het gesprek naderhand ,,een erg goed begin voor iedereen''.

President Trump Holds a Joint Press Conference with the President of the Russian Federation https://t.co/lwMZX6vxGZ — The White House (@WhiteHouse) July 16, 2018

De leiders kregen na hun gesprek gezelschap van meerdere topadviseurs. Trump en Poetin geven later op de dag nog een gezamenlijke persconferentie.

De Amerikaanse leider had voorafgaande aan de bijeenkomst aangekondigd diverse onderwerpen te willen aankaarten. Hij noemde onder meer handel, kernwapens en China. Het is onduidelijk of ook diverse pijnpunten in de relatie tussen Rusland en het Westen ter sprake zijn gekomen, zoals de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Terwijl Trump in Europa was, kondigde zijn ministerie van Justitie vrijdag aan twaalf Russische inlichtingenofficieren aan te klagen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het hacken van het bestuur van de Democratische Partij en de campagne van toenmalig presidentskandidate Hillary Clinton. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het probeerde de verkiezing van 2016 te beïnvloeden ten gunste van Trump.

Critici verwijten Trump zich niet kritisch genoeg op te stellen ten opzichte van de Russische leider. Zo nam zijn voormalige politieke rivaal Clinton de president via Twitter op de korrel. ,,Geweldig wereldkampioenschap. Vraag voor president Trump, die een ontmoeting heeft met Poetin: weet je voor welk team je speelt?'', sneerde de Democrate.