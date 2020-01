Trump en Johnson praten over beveiligen communicatienetwerk

De Britse premier Boris Johnson en de Amerikaanse president Donald Trump hebben gesproken over het beveiligen van communicatienetwerken. Het Witte Huis meldt dat de leiders het hebben gehad over het samenwerken in de telecombeveiliging.

Het Verenigd Koninkrijk neemt waarschijnlijk in januari een beslissing over het gebruik van Huawei-technologie voor het 5G-netwerk. De VS maakt geen gebruik van de kennis en apparatuur van het Chinese bedrijf, omdat het land denkt dat Huawei door China wordt gebruikt om te spioneren. Dit ontkent Huawei. De verkoop van telefoons van het merk is in veel landen ook aan banden gelegd.

Het Verenigd Koninkrijk geeft Huawei waarschijnlijk wel een rol in het opzetten van het 5G-netwerk. Daarmee slaan ze het Amerikaanse advies in de wind.