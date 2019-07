Trump en Clinton distantiëren zich van gearresteerde Epstein

Prominente Amerikanen doen hun best om duidelijk te maken dat zij niets van doen hebben met de miljardair Jeffrey Epstein die zaterdag op vliegveld Teterboro (New Jersey) werd gearresteerd. De zakenman wordt verdacht van seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes.

Federaal aanklager, Geoffrey S. Berman, noemde de zaken waarvan Jeffrey wordt verdacht maandag „moreel schokkend.” Op dezelfde dag dat de multimiljardair werd aangehouden, deed de FBI huiszoeking in de woning van Jeffrey in New York. In het pand van zeven verdiepingen en veertig kamers vonden de rechercheurs honderden, zo niet duizenden naaktfoto’s van jonge meisjes.

Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat Epstein tientallen meisjes naar zijn huizen in New York, Palm Beach en op een van de Maagdeneilanden zou hebben gelokt. Het eiland, dat zijn privébezit is, wordt door elitekringen in de VS veelzeggend ”island of sin” (eiland van zonde) genoemd.

Jeffrey Epstein (66) is de zoon van een parkwachter uit New York. Na een mislukte studie wiskunde begon hij als hulpkracht op de beursvloer van de zakenbank Bear Stearns. Rond 1980 startte hij met zijn eigen vermogensbeheerbedrijf voor klanten die minimaal goed zijn voor een miljard. Daarmee wist hij een vermogen te vergaren en ging hij deel uitmaken van de Amerikaanse jetset. Talrijke vermogende zakenlieden en sterren uit de wereld van film, muziek en media behoren tot zijn vrienden, onder wie oud-president Bill Clinton, de Engelse prins Andrew, de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en president Donald Trump.

Milde straf

Het is een publiek geheim dat Epstein gesteld is op mooie, jonge vrouwen. Via zijn vriendin Ghislaine Maxwell, dochter van de mediamagnaat Robert Maxwell, regelde hij dat er steeds weer nieuwe jongedames beschikbaar waren. Sommigen nam hij mee naar zijn verblijf op zijn privéeiland. Niet voor niets droeg zijn privévliegtuig, een Boeing 727, de bijnaam Lolita Express.

Epstein werd dik twaalf jaar geleden al beschuldigd van seksueel misbruik van tientallen meisjes. Hoewel de aanklacht toen overtuigend was en in ieder geval aangaf dat het niet ging om een incidentele misstap, kreeg de miljardair een milde straf. Zijn advocaten bereikten een deal met de staat Florida, waar de aanklacht was ingediend. De zakenman behoefde slechts schuld te bekennen voor twee aanklachten van gedwongen prostitutie. Hij kreeg dertien maanden cel.

Daarbij was het regiem uiterst mild: Epstein mocht zes dagen per week, twaalf uur per dag gewoon naar zijn kantoor in Florida om te werken. Als het werk was gedaan, meldde hij zich weer bij de gevangenispoort en sliep hij achter de tralies. Opvallend is dat de advocaat die dit wist te bereiken Kenneth Starr was: de speciaal aanklager die onderzoek had gedaan naar de seksuele uitspattingen van president Clinton. Dit akkoord met het openbaar ministerie wordt onder Amerikaanse juristen „de deal van de eeuw” genoemd.

De schikking was van meet af aan omstreden omdat deze niet, zoals voorgeschreven, vooraf was gemeld aan de slachtoffers. Bovendien bleek al kort nadat Epstein zijn straf had uitgezeten dat hij gewoon doorging met zijn liederlijk leven. Een onderzoeksjournalist van The Miami Herald bracht de kwestie eind vorig jaar opnieuw onder de aandacht door het publiceren van een serie artikelen waarin slachtoffers van Epstein vertelden over het wangedrag van de zakenman.

De kwestie zou echter veel minder impact hebben als in deze artikelen niet de rol van openbaar aanklager Alexander Aosta was besproken. Hij had zich persoonlijk met de deal bemoeid. Dat heeft een extra lading gekregen doordat Aosta inmiddels is opgeklommen tot minister van Werkgelegenheid in het kabinet van president Trump. Politieke kringen in Washington dringen daarom aan op het aftreden van de minister. Trump vindt dat vooralsnog niet nodig. Hij noemt Aosta een prima bewindspersoon.

Overigens heeft de president inmiddels zelf verklaard dat hij de laatste vijftien jaar geen enkel contact meer met Epstein heeft gehad. In 2002 zei Trump het erg leuk te vinden om met hem om te gaan en dat ze beiden hielden van omgang met knappe vrouwen.

Ook oud-president Clinton distantieerde zich dinsdag van de miljardair. Zijn woordvoerder verklaarde dat er de laatste tien jaar geen contacten waren geweest. In het verleden is Clinton met Epstein meer dan eens naar het privéeiland van de magnaat geweest. Volgens Clinton was dat slechts vier keer; volgens de vluchtgegevens van het privétoestel moet het minstens 26 keer zijn geweest.