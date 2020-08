‘Trump en bondgenoten haalden in juli meer donaties op dan Biden’

De Amerikaanse president Donald Trump en organisaties die aan hem gelieerd zijn, zeggen dat zij in de maand juli meer geld hebben opgehaald voor de presidentsverkiezingscampagne dan de Democratische kandidaat Joe Biden. Trump en zijn bondgenoten zouden in juli in totaal zo’n 165 miljoen dollar (ongeveer 139 miljoen euro) aan donaties binnen hebben gesleept.

Het campagneteam van Joe Biden haalde een goede 140 miljoen dollar op in de afgelopen maand. Juli geldt doorgaans als een weinig vruchtbare maand in het ‘fundraising’ voor de presidentsverkiezingen.

De oorlogskas van de Republikeinen zou nu meer dan 300 miljoen dollar bedragen. In die van Biden zit ongeveer 294 miljoen dollar.

In juni en mei haalde Biden nog een hoger bedrag aan donaties binnen dan Trump. De Democraat haalde in juni 141 miljoen dollar op, tegenover de 131 miljoen dollar van Trump. Voor beide campagnes ging het toen om een recordmaandbedrag dit jaar.

De presidentscampagne in de Verenigde Staten gaat een cruciale fase in, nu deze maand zowel de Republikeinen als de Democraten hun partijconventies houden. Hoewel de evenementen flink afgeschaald zijn vanwege de coronapandemie, zullen miljoenen Amerikanen die alsnog op afstand volgen. Biden heeft een voorsprong op Trump in de peilingen.