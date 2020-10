Trump en Biden voor laatste campagneweekend naar Midden-Westen

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden gaan op de laatste vrijdag voor de presidentsverkiezingen naar het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Daar voeren ze campagne in belangrijke staten waar geen van de kandidaten zeker lijkt te zijn van een overwinning.

De president gaat onder meer naar Michigan en Wisconsin, twee staten die lange tijd bekendstonden als bolwerken van de Democraten. Toch won de Republikein Trump er vier jaar geleden nipt. Hij moet die politieke stunt nu zien te herhalen. De president voert vrijdag ook campagne in Minnesota, dat in 1972 voor het laatst naar een Republikeinse presidentskandidaat ging.

Biden gaat eveneens naar Wisconsin en Minnesota. De voormalige vicepresident van Barack Obama voert daarnaast ook campagne in Iowa, een staat waar Trump in 2016 overtuigend won. Biden staat op voorsprong in landelijke peilingen, maar de verschillen zijn in belangrijke ‘swing states’ een stuk kleiner. En het zijn juist die staten waar bepaald kan worden wie straks in het Witte Huis zit. Trump kreeg in 2016 landelijk minder stemmen dan de Democraat Hillary Clinton, maar won toch.

De campagnes worden dit keer gedomineerd door de coronacrisis. Het virus heeft de afgelopen maanden aan bijna 230.000 patiënten in de VS het leven gekost. Trump probeert kiezers ervan te overtuigen dat het de goede kant op gaat met de strijd tegen het virus. Hij praat liever over economisch herstel en voert koortsachtig campagne om zijn achterstand in de peilingen in te lopen.

Trump houdt ondanks de coronacrisis vaak grote campagnebijeenkomsten met veel aanwezigen. De president wil volgens een medewerker zeker 10 staten bezoeken in de laatste dagen van zijn campagne. In de laatste 48 uur voor de verkiezingen zal Trump 11 campagnebijeenkomsten houden. „We gaan nooit meer in lockdown”, beloofde hij aanhangers in Tampa (Florida) donderdag. „We zijn klaar om zaken te doen.”

De campagneactiviteiten van Biden zijn kleinschaliger dan die van Trump. De Democraat houdt onder meer ‘drive-in-bijeenkomsten’, waar mensen in hun auto’s naartoe komen. „Donald Trump heeft met de witte vlag gezwaaid, onze gezinnen in de steek gelaten en zich overgegeven aan het virus”, zei Biden in Tampa, enkele uren nadat Trump daar campagne had gevoerd.