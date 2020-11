Trump en Biden twitteren over tellen stemmen

De twee kandidaten in de race om het presidentschap van de Verenigde Staten hebben donderdagochtend (lokale tijd) van zich laten horen via Twitter. Zittend president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden deelden beiden een kort bericht over het tellen van de stemmen.

De Democraat Biden wil dat alle stemmen, inclusief poststemmen die mogelijk nog moeten binnenkomen, geteld worden, zo liet hij weten. Hij deelde een kort filmpje met de tekst ‘Tel elke stem’ en hij schreef: „Elke stem moet geteld worden”. Zijn Republikeinse rivaal Trump probeert middels meerdere rechtszaken het tellen van de stemmen in een aantal sleutelstaten te stoppen. Hij schreef op Twitter: „STOP DE TELLING!”.

Niet veel later voegde Trump er in een nieuwe tweet aan toe: „ELKE STEM DIE NA VERKIEZINGSDAG BINNENKWAM ZAL NIET GETELD WORDEN!”. Twitter plaatste een waarschuwing bij de tweet waarin het platform aangaf het bericht in twijfel te trekken. „Sommige stemmen moeten mogelijk nog geteld worden”, aldus Twitter onder Trumps bericht.

Donderdag is in de VS de tweede dag na de presidentsverkiezingen van 3 november aangebroken. In meerdere sleutelstaten gaan de twee kandidaten vrijwel gelijk op, met kleine marges. Hoewel Joe Biden al meer kiesmannen op zijn naam heeft dan Trump, is het nog geen gelopen race. In een aantal staten moeten nog duizenden stembiljetten worden geteld.

Het is dan ook niet helemaal duidelijk op welke staten Trump donderdagochtend in zijn eerste tweet doelt. In sommige staten, zoals Arizona, zou nu stoppen met tellen betekenen dat Joe Biden zou winnen, terwijl het verschil met Trump de afgelopen uren is afgenomen. In Georgia werd het verschil juist kleiner in het nadeel van Trump. De president en de Republikeinse Partij hebben tal van rechtszaken in verschillende staten aangespannen om te voorkomen dat de balans verder in het voordeel van Biden verschuift.