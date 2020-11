Trump en Biden nek-aan-nek in Nevada, staat telt donderdag verder

De Amerikaanse verkiezingen in de staat Nevada zijn razend spannend en duidelijkheid zal nog even op zich laten wachten. De kiesraad van de staat laat weten dat de telling donderdag om 09.00 uur (lokale tijd) verder gaat.

Veel in Nevada is al geteld: alle stemmen van mensen die naar de stembus kwamen, voor of op de verkiezingsdag, en alle poststemmen die voor 2 november binnen kwamen.

Stembiljetten die óp de verkiezingsdag per post binnenkwamen, en die in de week na de verkiezingen binnenkomen, resteren nog.

Biden staat minder dan een procent voor in Nevada. Als hij de staat verliest, wordt zijn route naar het Witte Huis een stuk moeilijker.