Trump en Biden geven elkaar weinig toe in verkiezingsrace

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden zijn verwikkeld in een nek-aan-nekrace in de presidentsverkiezingen. De uitslagen zijn grotendeels in lijn met de verwachtingen. Beide kandidaten schreven staten op hun naam waarvan ook al werd gedacht dat ze Republikeins of Democratisch zouden stemmen.

In geen van de zogenoemde ‘battleground states’ was er rond 03.30 uur Nederlandse tijd een winnaar bekend. Trump leek af te stevenen op winst in Florida, Biden leidde met een kleine voorsprong in North Carolina, Ohio en Pennsylvania waar nog veel stemmen geteld moeten worden. Ongemeen spannend was het ook in Texas, dat in 1976 voor het laatst op een Democratische presidentskandidaat stemde.

Beide partijen hielden zich op de vlakte over de mogelijke einduitslag.

De opkomst was enorm hoog. Dat lag vooral aan het grote aantal stemmen dat voorafgaand aan de verkiezingen al werd uitgebracht. Meer dan 100 miljoen stemmen waren in het hele land al uitgebracht voordat de stemlokalen op dinsdag hun deuren openden. De Democraten leken daar vooral van te profiteren. De voorsprong van Biden in veel staten liep daarna evenwel terug, nadat de stemmen die dinsdag werden uitgebracht waren geteld.

Tot nog toe kennen de verkiezingen eenzelfde verloop als die van vier jaar geleden. Trump won toen de verkiezingen van Hillary Clinton. De Democraten kregen op nationaal niveau aanzienlijk meer stemmen dan de Republikeinen, maar Trump kreeg de meeste kiesmannen achter zich.

De Democraten wisten volgens voorspellingen van Amerikaanse media hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden uit te breiden. Rond 04.00 hadden ze volgens Amerikaanse media ook één Senaatszetel afgesnoept van de Republikeinen. De leider van Trumps partij in de Senaat, Mitch McConnell, wist zijn zetel te behouden.

Gedurende de dag waren er weinig meldingen van onregelmatigheden in stemlokalen. In enkele kiesdistricten bleven de stemlokalen na storingen wat langer open om mensen de kans te geven alsnog te stemmen.