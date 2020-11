Trump en Biden blij met nieuws over effectiviteit coronavaccin

President Donald Trump en zijn opvolger Joe Biden hebben het bericht dat het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer voor 90 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting verwelkomd. Trump noemde het „groot nieuws”. Biden feliciteerde de „briljante vrouwen en mannen” die meehielpen aan „deze doorbraak”.

Volgens Trump komt er nu snel een vaccin aan. Hij heeft eerder meermaals gezegd dat er nog dit jaar een vaccin beschikbaar zou komen. Trump verwees op Twitter ook naar de opwaartse koersen op de aandelenmarkten.

Biden tekende aan dat het belangrijk is te begrijpen dat het einde van de strijd tegen Covid-19 nog „maanden weg” is. Zelfs als een vaccin al dit jaar beschikbaar komt, dan zal het nog „vele maanden” duren voordat een groot deel van de bevolking is ingeënt, aldus Biden in een verklaring. Hij wijst erop dat de VS dagelijks meer dan duizend mensen verliezen aan de ziekte.

Het aantal coronabesmettingen en -doden in de VS blijft toenemen. President Trump heeft de verkiezingen volgens sommige waarnemers mede verloren doordat zijn regering gebrekkig heeft gereageerd op de coronapandemie. Winnaar Joe Biden presenteerde maandag een taskforce met deskundigen die een plan moeten maken om de uitbraak te bestrijden.