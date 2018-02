Trump en Abe willen druk op Noord-Korea houden

De Japanse premier Shinzo Abe en de Amerikaanse president Donald Trump willen druk op Noord-Korea houden over zijn kernprogramma. De twee hebben dat woensdagavond afgesproken in een telefoongesprek dat een uur duurde, meldt de krant The Japan Times.

De twee landen willen dat Pyongyang de dialoog zoekt en zijn kernprogramma opgeeft. „Dialoog om de dialoog zou zinloos zijn”, zei Abe na afloop.

Het gesprek volgde op de toenadering die Noord- en Zuid-Korea toonden tijdens de Winterspelen in Pyeongchang. Japan vreest dat dooi tussen de twee landen op het schiereiland de diplomatieke en economische druk op Pyongyang schaadt.

Zuid-Korea, Japan en de VS hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken tegen Noord-Korea, maar de angst bestaat nu dat Seoul zelf de dialoog gaat zoeken. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft een uitnodiging gekregen om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te bezoeken.