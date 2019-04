Trump en Abe: import Iraanse olie stoppen

De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe hebben hun gezamenlijke wens een eind te maken aan de import van Iraanse olie onderstreept tijdens hun ontmoeting in het Witte Huis. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Japan William Hagerty zaterdag gezegd tegen mediavertegenwoordigers.

De twee leiders zouden graag zien dat de Islamitische Republiek Iran „haar koers wijzigt en een vreedzamer pad inslaat”, aldus Hagerty. Trump en Abe spraken onder meer ook over handhaving van de sancties tegen Noord-Korea en over de productie van Japanse auto’s in de VS. Trump wil daar haast mee maken. Hij liet Abe tevens weten van plan te zijn de G20 in juni in Japan bij te wonen.