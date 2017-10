Trump en Abe eens over druk op Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe zijn het erover eens dat Noord-Korea onder druk moet worden gehouden. Ze voerden woensdag telefonisch overleg over de gespannen situatie op het Koreaanse schiereiland. Trump en Abe zijn beiden van mening dat „praten louter met als doel te praten” zinloos is. Dat heeft een Japanse regeringsvertegenwoordiger gezegd.

De afgelopen weken schoot het communistische regime in Pyongyang tot tweemaal toe een langeafstandsraket over Japan heen de Grote Oceaan in. Bovendien werd de zesde nucleaire test uitgevoerd om te illustreren dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zo snel mogelijk wil beschikken over een raket die met een kernkop het Amerikaanse vasteland kan bereiken.