Trump eist optreden in Seattle tegen ‘autonome zone’

President Trump eist dat de autoriteiten in de staat Washington een wijk in Seattle onmiddellijk onder controle brengen. Een deel van de hippe wijk Capitol Hill is volgens Trump in handen van „’terroristen van eigen bodem”. Activisten en betogers hebben daar na enkele dagen van rellen een gebied in handen, dat ze de Capitol Hill Autonome Zone noemen. De politie vertoont zich daar bijna niet meer. De activisten hebben wegen geblokkeerd en noemen het opgetogen een politievrije zone.

Trump stelt dat „de links-radicale gouverneur Jay lnslee en de links-radicale burgemeester Jenny Durkan” de zone meteen moeten heroveren op de „nare anarchisten”. Anders neemt hij zelf maatregelen om dat te doen.

Durkan reageerde snel op Trumps dreigement en zei dat hij beter „in zijn bunker” kon blijven om Seattle veilig te houden. Inslee zei dat zijn staat dit beter aankan dan een president die niet kan regeren.

Dinsdag nog bestormden honderden betogers het gemeentehuis van Seattle en eisten Durkans aftreden als ze het politieapparaat niet zou ontmantelen. Een woordvoerder van de plaatselijke politiebond zei tegen Amerikaanse media dat de situatie niet meer onder controle is. De politie heeft bewoners verzekerd dat er nog wel op oproepen via het alarmnummer 911 wordt gereageerd. Adjunct-politiechef Deanna Nolette zei dat de politie die na rellen en bedreigingen een bureau heeft opgegeven in de ‘autonome zone’ met betogers wil praten om de toestand in de wijk te normaliseren. Eerder klaagde ze dat er gewapende mensen rond de zone bij barricades staan.