Trump eist opnieuw optreden in Seattle tegen ‘autonome zone’

De Amerikaanse president Donald Trump ziet de protesten in Seattle uit de hand lopen en heeft opnieuw gedreigd met maatregelen van zijn regering. „Als ze de situatie niet oplossen, lossen wij die wel op”, zei Trump donderdagavond (lokale tijd) tegen Fox News.

Ook de gouverneur zou volgens de president de situatie kunnen oplossen, door het inzetten van de nationale garde. Trump: „Het is zielig. Nee, nee, dat laten we niet gebeuren in Seattle. Als we moeten ingrijpen, zullen we ingrijpen.”

Activisten en betogers hebben in de hippe wijk Capitol Hill na enkele dagen van rellen een gebied in handen, dat ze de Capitol Hill Autonome Zone noemen. De politie vertoont zich daar bijna niet meer. De activisten hebben wegen geblokkeerd en noemen het een politievrije zone. „We zullen niet toestaan dat anarchisten Seattle bezetten. En ik noem ze geen demonstranten”, aldus Trump.

Burgemeester Jenny Durkan van Seattle zei donderdag (lokale tijd) tijdens een persconferentie dat het inzetten van het leger in haar stad illegaal is en tegen de grondwet ingaat. „Er is geen onmiddellijke dreiging van een invasie in Seattle”. Ze kon niet zeggen hoe en wanneer de autoriteiten de circa 500 demonstranten verwijderen die de autonome zone bezet houden.