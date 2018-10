Trump eist dat migrantenmars wordt gestopt

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt alle financiële steun aan Honduras te staken. Hij eist dat de stoet migranten wordt tegengehouden die vanuit dat land richting de Verenigde Staten trekt.

Zo’n 1300 migranten vertrokken zaterdag vanuit het noorden van Honduras. Ze willen asiel aanvragen in Mexico of naar de VS gaan. Deelnemers aan die „mars der migranten” wisten na een confrontatie met een politiekordon de grens met Guatemala over te steken.

De Amerikaanse president, voor wie het bestrijden van illegale migratie een speerpunt is, zit niet te wachten op de naderende stoet migranten. Hij stelde op Twitter dat de president van Honduras in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk is gemaakt dat er geen Amerikaans hulpgeld meer naar zijn land gaat als de migranten niet worden teruggehaald.