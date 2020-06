Trump eist dat CNN peiling intrekt

“FAKE”, zo bestempelde president Trump de meeste recente peiling van CNN. Volgens het kiezersonderzoek van de Amerikaanse nieuwszender zou hij 14 procent achterstaan op zijn Democratische tegenstander Joe Biden, 41 om 55 procent. Bovendien vindt slechts 38 procent van de Amerikanen dat Trump zijn werk goed doet. Volgens de president kan dit niet waar zijn, gezien het “enorme enthousiasme” dat zijn campagne ontvangt.

Nadat CNN afgelopen maandag de peiling publiceerde reageerde Trump al ontstemd. Hij heeft de peiling laten doorlichten door peilingsbureau McLaughlin. Volgens de president is dit een zeer gerespecteerde organisatie. Die claim is discutabel: uit een onderzoek van FiveThirtyEight blijkt dat het een peilingbureau is dat er meer dan gemiddeld fors naast zit. Het meest in het oog springende voorbeeld is uit 2014, toen de peiling van McLaughlin in een voorverkiezingsrace maar liefst 45 procent afweek van de echte uitslag. Volgens datajournalist Nate Cohn van de New York Times is het bureau mogelijk de slechtste opiniepeiler van de tussentijdse verkiezingen in 2018.

Desondanks claimt de campagne van Trump op basis van de analyse van McLaughlin dat de peiling van CNN bedoeld is om “de Amerikaanse kiezers te misleiden door bevooroordeelde vragen en een onevenwichtige steekproef”. In een brief schrijven juriste Jenna Ellis en COO Michael Glassner dat de peiling een “stunt en een nep poll is” waarmee geprobeerd wordt om kiezers te ontmoedigen om Trump te steunen. Zij eisen dat CNN de peiling intrekt en excuses maakt.

De campagne van Trump maakt onder meer bezwaar tegen het feit dat er geen onderscheid is gemaakt tussen geregistreerde kiezers en niet-geregistreerde kiezers. Alleen de eerste groep mag in november hun stem uitbrengen. Dit is echter een onjuist verwijt. Het verschil van 14 procent tussen Biden en Trump is namelijk gebaseerd op de antwoorden van geregistreerde kiezers. Ook andere klachten van het campagneteam van de president zijn betwijfelbaar.

CNN blijft dan ook onverkort vasthouden aan de uitkomsten van het kiezersonderzoek en wees de claim van de campagne van Trump direct van de hand. In een reactie schrijft raadsman David Vigilante dat de brief van Ellis en Glassner “feitelijk en juridisch ongegrond is”. Hij beschouwt dit als een nieuwe poging van het Trumpteam om nieuws dat hen onwelgevallig is te onderdrukken door te dreigen met juridische stappen. Bovendien voelt CNN zich gesteund door andere recente peilingen van onder meer Fox News en ABC News/Washington Post, waarin Trump eveneens zo’n 10 procent achterstaat op Biden. Wel is het verschil in de peiling van CNN het grootst.

Voor Trump is deze peiling een bewijs dat de media opnieuw tegen hem samenspant. Volgens de president poogden CNN en andere organisaties met misleidende peilingen in 2016 hem uit het Witte Huis te houden en zal dit ook in 2020 het geval zijn.

Peilingdeskundigen zijn het oneens met de president. Volgens datajournalist Cohn is de kritiek van McLaughlin ongegrond. De kiezersonderzoeken tonen vooral dat er ontevredenheid heerst over de wijze waarop Trump het land door de coronacrisis leidt en de economische gevolgen daarvan. Ook zijn optreden rond het overlijden van George Floyd heeft veel weerstand opgeroepen. De president kan echter hoop putten uit het verleden: zijn achterstand op Biden is niet wezenlijk anders dan het verschil tussen Hillary Clinton en Trump in 2016.