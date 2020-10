‘Trump eindelijk scherp en gedisciplineerd, maar te laat’

Veel Amerikaanse media en hun deskundigen zijn onder de indruk van het plotseling kalme optreden van president Trump in het laatste debat voor de verkiezingen. Maar zijn scherpe en gedisciplineerde stijl komt volgens een aantal waarnemers te laat met nog slechts elf dagen te gaan voor de verkiezingen. De president was beheerst en voorbereid, maar hij had een ‘game-changer’ nodig en die was er niet, zei een analist in de media.

Een politiek strateeg van de Republikeinse partij stelt ook „een dramatische verandering in de toon” van Trump vast en hoopt dat dit op de valreep in ieder geval de Republikeinse meerderheid in de Senaat helpt handhaven. Maar Trump kan nog steeds winnen, voegde de strateeg er minder overtuigd aan toe. De Amerikanen kiezen behalve de president ook de 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en ruim een derde van de Senaat.

The Philadelphia Inquirer merkte weliswaar op dat Trump voor zijn doen bedaard overkwam, maar hij is nog steeds dezelfde Trump. De president zei herhaaldelijk in het debat geen politicus te zijn en presenteert zich nog steeds als een ‘outsider’. Tegenspeler Joe Biden noemde hem een incompetente leider die in meerdere crises heeft gefaald, vooral tijdens de pandemie. The New York Times ziet, niet als enige, in de twee rivalen volslagen tegenovergestelde visies op het land. Biden en Trump willen vrijwel alles anders aanpakken, of niet aanpakken, zoals het coronavirus, de economische coronacrisis, de klimaatverandering, immigratie, rassenkwesties, de misdaad en het rechtstelsel.

Trump viel Biden ook aan over de schimmige zaken van diens zoon Hunter, die jaren geleden vermogens heeft verdiend in landen waar zijn vader als vicepresident destijds als gezant van president Obama over de vloer kwam. Biden heeft eerder gezegd niets van de zaken van Hunter af te weten. Maar Trump stelde dat Biden de Amerikanen uitleg moet geven. Biden zei enkel dat „er niets onethisch is gebeurd”.